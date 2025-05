Fregene, 59enne trovata morta in casa: ipotesi omicidio

Giallo a Fregene, sul litorale romano, dove Stefania Camboni, 59 anni, è stata trovata senza vita nel villino in cui abitava da sola. A scoprirla è stato il figlio, una guardia giurata, che vive con la moglie in un'altra porzione della stessa abitazione. La donna era a terra, in una pozza di sangue, con diverse ferite da arma da taglio all’addome. Non si esclude l’omicidio: i carabinieri stanno indagando e il coltello non è stato ancora trovato. A circa 200 metri dall’abitazione è stata rinvenuta un’auto abbandonata, intestata alla vittima, finita contro una grata. Gli inquirenti non escludono alcuna pista.