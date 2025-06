Fratellini "fantasma" a Lauriano, vivevano isolati con il padre

Due fratellini di 6 e 9 anni, mai registrati all’anagrafe né iscritti a scuola, vivevano isolati nei boschi di Lauriano, in Piemonte, nascosti in un cascinale con il padre olandese. La scoperta shock è avvenuta durante uno sgombero per inagibilità a causa dell’alluvione di aprile. I bambini, che parlano a fatica e non sanno leggere né scrivere, vivevano in condizioni precarie, lontani da qualsiasi contatto con il mondo esterno. L’uomo li teneva reclusi per paura delle malattie. I minori sono stati affidati a una comunità e saranno adottati.