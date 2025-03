Frascati, sedicenne accoltellato: il movente sarebbe un debito di gioco

Tra i possibili moventi, al vaglio di chi indaga sul tentato omicidio avvenuto ieri sera sulla piazza centrale di Frascati, non si esclude quello legato a un piccolo debito. Il ragazzino di 16 anni vittima dell'accoltellamento, ora ricoverato in fin di vita nel reparto di Rianimazione del policlinico di Tor Vergata, frequentava la stessa scuola del suo aggressore. Quest'ultimo, dopo aver accoltellato quasi a morte l'amico è fuggito e si è andata a rifugiare in casa della sua fidanzata nel comune di Ciampino, dove è stato arrestato con blitz di polizia e carabinieri. Si esclude per il momento che il tentato omicidio possa essere maturato nell'abito di una 'guerra' tra baby gang.