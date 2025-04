Francesco, il papa ecologico

Lo scioglimento dei ghiacci, la deforestazione, l'incontrollata emissione di gas serra stanno cambiando per sempre il volto del nostro pianeta. Lo aveva ben chiaro papa Francesco, che aveva legato il giubileo anche alla questione ambientale, che per lui andava di pari passo con la giustizia sociale. La "conversione ecologica" era ormai necessaria, secondo il pontefice, per affrontare la crisi climatica e promuovere un futuro più sostenibile. Un dovere che Bergoglio sentiva come proprio, sul quale ha cercato più volte di sensibilizzare i fedeli. Durante vari viaggi del suo pontificato, tra cui quelli in Indonesia, Mongolia e Africa, Francesco, aveva potuto vedere con i propri occhi i migranti climatici e i danni che il surriscaldamento globale causa ai più fragili.