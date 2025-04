Diretto, spontaneo, poco incline a formalismi e protocolli. Non c'è voluto molto per capire che papa Francesco conosceva la strada per arrivare subito al punto delle questioni, senza tanti giri di parole. Sapeva distribuire con leggerezza battute e sorrisi ma anche stoccate e rimproveri quando c'era qualcosa che non condivideva o su cui voleva richiamare l'attenzione.