Frana travolge casa a Brazzano di Cormons (Gorizia): istituita una zona rossa

Nell'area interessata al crollo di un'abitazione a seguito di una frana determinata da una colata di fango, in via San Giorgio a Brazzano di Cormons (Gorizia), le autorità hanno istituito la zona rossa per il pericolo di altri distacchi dal versante che ha ceduto e per favorire l'opera dei soccorritori. Diverse famiglie che risiedono sotto il monte che ha ceduto sono state sgomberate precauzionalmente.