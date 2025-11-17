Logo Tgcom24
Cronaca
MALTEMPO

Frana travolge casa a Brazzano di Cormons (Gorizia): istituita una zona rossa

Diverse famiglie che risiedono sotto il monte che ha ceduto sono state sgomberate precauzionalmente

17 Nov 2025 - 11:00
Nell'area interessata al crollo di un'abitazione a seguito di una frana determinata da una colata di fango, in via San Giorgio a Brazzano di Cormons (Gorizia), le autorità hanno istituito la zona rossa per il pericolo di altri distacchi dal versante che ha ceduto e per favorire l'opera dei soccorritori. Diverse famiglie che risiedono sotto il monte che ha ceduto sono state sgomberate precauzionalmente. 

