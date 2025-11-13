Frana in Valmalenco, un masso enorme precipita nel campo da calcio

Paura in Valmalenco dove una grossa frana si è staccata sopra la strada che conduce da Lanzada a Campo Moro. I massi di dimensioni impressionanti sono piombati a valle: uno è finito sul campo da calcio di Tornadri, che, fortunatamente, era deserto. Altri hanno invaso la strada comunale, interrompendo completamente il collegamento verso le dighe di Campo Moro e Campo Gera. I massi precipitati a valle hanno distrutto parte della carreggiata, rendendo impossibile il transito dei veicoli. La strada resterà chiusa fino a nuova comunicazione, in attesa delle valutazioni tecniche che stabiliranno tempi e modalità di riapertura.