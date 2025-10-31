Fotovoltaico, scoperta truffa da 80 milioni su noleggio pannelli "fantasma"

Almeno 6mila le vittime di una mega truffa nel fotovoltaico che venivano convinte a investire i propri risparmi su un portale online chiamato voltaiko.com, ora posto sotto sequestro. Novantacinque conti correnti bloccati riconducibili all'omonimo gruppo societario e decine di perquisizioni in tutta Italia, durante le quali sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, lingotti d'oro, beni di lusso. Sono i risultati dell'operazione denominata Cagliostro, eseguita dalla guardia di finanza di Bologna con il Centro per la sicurezza cibernetica dell'Emilia-Romagna. Individuato un gruppo criminale attivo in tutta Europa che avrebbe raggirato anche persone fragili. Dieci le persone indagate che agivano attraverso una struttura piramidale. Ottanta milioni di euro, il volume di investimenti stimato.