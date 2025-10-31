Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
raggirati in 6mila

Fotovoltaico, scoperta truffa da 80 milioni su noleggio pannelli "fantasma"

Operazione"eseguita dalla guardia di finanza di Bologna con il Centro per la sicurezza cibernetica dell'Emilia-Romagna. Dieci indagati, le vittime sarebbero 6mila

di Rita Ferrari
31 Ott 2025 - 12:42
01:10 

Almeno 6mila le vittime di una mega truffa nel fotovoltaico che venivano convinte a investire i propri risparmi su un portale online chiamato voltaiko.com, ora posto sotto sequestro. Novantacinque conti correnti bloccati riconducibili all'omonimo gruppo societario e decine di perquisizioni in tutta Italia, durante le quali sono state sequestrate criptovalute, dispositivi elettronici, lingotti d'oro, beni di lusso. Sono i risultati dell'operazione denominata Cagliostro, eseguita dalla guardia di finanza di Bologna con il Centro per la sicurezza cibernetica dell'Emilia-Romagna. Individuato un gruppo criminale attivo in tutta Europa che avrebbe raggirato anche persone fragili. Dieci le persone indagate che agivano attraverso una struttura piramidale. Ottanta milioni di euro, il volume di investimenti stimato.

video evidenza
fotovoltaico
truffa