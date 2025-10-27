Logo Tgcom24
Cronaca
"Ho provato disgusto"

Foto hard false con l'intelligenza artificiale, la denuncia di Francesca Barra

La giornalista vittima di un forum con oltre sette milioni di utenti che crea immagini pornografiche con l'IA

di Beatrice Bortolin
27 Ott 2025 - 18:59
01:30 

Neanche il tempo di oscurare le pagine internet pornografiche che pubblicavano foto di donne e mogli nude, rubate o alterate digitalmente a insaputa delle dirette interessate, che salta fuori ancora un sito sessista con contenuti pornografici di persone ignare, create con l'intelligenza artificiale. Questa volta, vittima di un forum con oltre 7 milioni di utenti registrati, è la giornalista e conduttrice Francesca Barra: "Un mio follower, una persona che mi segue, mi ha avvisato in privato che esistevano delle mie immagini in un sito pornografico. Delle immagini in cui ero nel mio ambiente di lavoro e mi avevano inserito delle parti intime di altre donne", racconta lei stessa.

Questo sito sessista esiste da 11 anni, ha continuamente cambiato indirizzi IP e server per evitare tracciamenti e blocchi, e garantire l'anonimato. Nella home page si legge la sezione: "Spoglia qualunque ragazza con l'intelligenza artificiale". All'interno, foto di almeno una cinquantina di donne dello spettacolo italiano.

intelligenza artificiale
foto intime