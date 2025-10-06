Formentera, 45enne italiana trovata morta in casa: fermato il compagno

Quando i paramedici dell'ambulanza domenica mattina sono entrati nell'appartamento di Avenida Miramar, che si affaccia su una delle spiagge più belle di Formentera ormai non c'era più nulla da fare. Luisa Asteggiano, 45 anni, originaria di Bra, in Piemonte era già morta. Sul suo corpo, secondo il rapporto della Guardia Civil, almeno due ferite da arma da taglio, contusioni multiple e lividi che fanno ipotizzare un brutale pestaggio. La morte sarebbe avvenuta tra le 3 e le 8. L'allarme è scattato all'alba quando i vicini, spaventati dalle grida, hanno chiamato i soccorsi. Per il delitto è stato fermato Ivan Sauna, 51 anni, anche lui italiano, originario di Busto Arsizio, in Lombardia e titolare di una agenzia di viaggi nelle Baleari. Le autorità spagnole hanno già inserito il caso nel registro dei presunti crimini machisti, categoria che in Spagna identifica i femminicidi.