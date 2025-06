Forlì, blitz contro circolo anarchico: 15 indagati per terrorismo

Quindici persone sono indagate a piede libero per terrorismo, incendio doloso e danneggiamento aggravato, dopo l’attentato incendiario del 20 aprile 2023 contro due volanti della Polizia ferroviaria a Rimini. Secondo la Digos, dietro l’azione ci sarebbe un gruppo anarchico con “base operativa” nel Forlivese, in un circolo chiamato “Casa Santa”. Il blitz è scattato all’alba di mercoledì: perquisite abitazioni in Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Gli indagati avrebbero anche rivendicato l’azione online. Sequestrati computer, pen drive, cellulari e indumenti.