Foibe, alla Scuola Militare Nunziatella di Napoli il ricordo di un ex allievo

L'esodo di giuliani, istriani e dalmati è raccontato anche dal Treno del Ricordo, partito da Trieste il 10 febbraio, giorno in cui si commemora la tragedia delle foibe, le cavità carsiche diventate fosse comuni. Una mostra itinerante in sette città italiane per far conoscere una pagina della nostra storia a lungo dimenticata.