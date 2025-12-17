Logo Tgcom24
Foggia, la letterina di un bambino di 9 anni per... il questore: "Vorrei più poliziotti in città"

Per Natale non desidera regali quest'anno, ma più sicurezza, e spera che il messaggio possa arrivare a Roma

di Chiara Ottaviani
17 Dic 2025 - 19:42
01:34 

"Per il Natale non so cosa regalare, perché sono piccolo e soldi non ne ho, ma chiedo se possono mandare più poliziotti per proteggere la città...". Questa è la letterina di Giovanni, un bambino di 9 anni, di Foggia, che ha deciso di non scrivere a Babbo Natale, ma direttamente al questore della sua città. Non desidera regali quest'anno, ma più sicurezza, e spera che il messaggio possa arrivare a Roma.

Giovanni ha visto in un servizio televisivo che le forze dell'ordine sono a corto di organico. Così ha preso carta e penna e a nome di tutta la città ha provato a sbloccare la situazione.

Il questore di Foggia ha voluto incontrare il bambino per congratularsi con lui e regalargli il calendario 2026 della Polizia di Stato.

