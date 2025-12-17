Foggia, la letterina di un bambino di 9 anni per... il questore: "Vorrei più poliziotti in città"

"Per il Natale non so cosa regalare, perché sono piccolo e soldi non ne ho, ma chiedo se possono mandare più poliziotti per proteggere la città...". Questa è la letterina di Giovanni, un bambino di 9 anni, di Foggia, che ha deciso di non scrivere a Babbo Natale, ma direttamente al questore della sua città. Non desidera regali quest'anno, ma più sicurezza, e spera che il messaggio possa arrivare a Roma.