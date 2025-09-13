Foggia, la denuncia della studentessa: "Le mie foto manipolate diffuse in città e sui social"

Immagini sessualmente esplicite, il suo volto associato a un corpo che non le appartiene; l'inizio di un incubo che oggi Arianna, studentessa 19enne di Foggia, ha deciso di denunciaredi Michela Pagano
Immagini sessualmente esplicite, il suo volto associato a un corpo che non le appartiene; l’inizio di un incubo che oggi Arianna, studentessa 19enne di Foggia, ha deciso di denunciare. Ora il caso verrà valutato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sui femminicidi mentre in città l’invito è a segnalare eventuali nuove foto.
