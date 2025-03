Foggia, donna uccide il compagno a coltellate

"È stata una tragica fatalità". Così si è difesa la donna che ieri sera, nella sua casa di San Severo, nel Foggiano, ha accoltellato il convivente all'addome, uccidendolo, durante una lite per futili motivi nella quale lui l'avrebbe aggredita. La vittima è Mario La Pietra, muratore di 30 anni, deceduto poco tempo dopo l'arrivo in ospedale. La donna, nei confronti della quale non è stato adottato alcun provvedimento, ha raccontato al suo avvocato, Rosario Antonio De Cesare, che quando si è consumata la tragedia lei stava cucinando.