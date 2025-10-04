Foggia, auto in fiamme e risse: i residenti chiedono aiuto

Ogni giorno decine di cittadini documentano esasperati sui social ciò che accade in stradadi Michela Pagano
Auto in fiamme, rubate e cannibalizzate. Risse, degrado. A Foggia qui ogni giorno decine di residenti documentano esasperati sui social ciò che accade in strada. Qualche giorno fa nel quartiere Ferrovia una maxi rissa è finita con un accoltellamento. Trenta le persone coinvolte.
Criminalità diffusa che rende i quartieri invivibili. I residenti non ce la fanno più e chiedono aiuto.
