Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Le voci

Foggia, auto in fiamme e risse: i residenti chiedono aiuto

Ogni giorno decine di cittadini documentano esasperati sui social ciò che accade in strada

di Michela Pagano
04 Ott 2025 - 19:39
01:35 

Auto in fiamme, rubate e cannibalizzate. Risse, degrado. A Foggia qui ogni giorno decine di residenti documentano esasperati sui social ciò che accade in strada. Qualche giorno fa nel quartiere Ferrovia una maxi rissa è finita con un accoltellamento. Trenta le persone coinvolte. 

Criminalità diffusa che rende i quartieri invivibili. I residenti non ce la fanno più e chiedono aiuto.

video tg
foggia

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri