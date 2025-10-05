Flotilla, rientrati in Italia alcuni attivisti: "Trattati come terroristi"

Sono due giornalisti a descrivere quello che hanno passato, così come è sempre un cronista, questa volta turco, a raccontare il trattamento riservato a Greta Thumberg, che già a giugno scorso aveva provato a forzare il blocco navale israeliano. "Sono sfacciate menzogne - la replica del ministero degli Esteri israeliano. - Tutti i diritti legali dei detenuti sono pienamente tutelati". La Farnesina ha fatto pressioni sulle autorità israeliane perché ai 15 connazionali ancora detenuti sia garantito un trattamento rispettoso. Il loro rientro in Italia è previsto entro un paio di giorni.