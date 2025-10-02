Flotilla, ora cosa succede ai fermati?

Dalle visite consolari agli avvocati: le prossime ore degli italiani fermatidi Alfredo Macchi
L'atteggiamento pacifico tenuto dagli attivisti durante le operazioni di abbordaggio dovrebbe favorire una soluzione rapida della vicenda senza procedimenti per altri reati o per terrorismo. Israele chiederà a tutti i fermati di firmare una dichiarazione per l'espulsione immediata e volontaria nella quale si ammette di aver violato i confini. In questo caso il rientro nei rispettivi Paesi potrebbe avvenire dopo 24/48 ore.
