Femminicidio e tentato suicidio a Rufina, provincia di Firenze. Una donna italiana di 34 anni è stata uccisa a coltellate in casa dal compagno 37enne, che poi ha tentato di suicidarsi buttandosi dal secondo piano del palazzo, ma è ricoverato in gravi condizioni al policlinico di Careggi. La coppia ha un bambino di 2 anni che era in casa al momento del delitto.