Firenze, turista denuncia di essere stata violentata in strada: arrestati due uomini

Una turista di 35 anni, di origine panamense, sarebbe stata violentata nella notte tra venerdì e sabato a Firenze. L'aggressione sessuale sarebbe avvenuta in piazza San Pancrazio, in una zona defilata del centro cittadino. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Careggi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e arrestato due uomini con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.