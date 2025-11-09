Firenze, turista denuncia di essere stata violentata in strada: arrestati due uomini

L'aggressione sessuale sarebbe avvenuta in piazza San Pancrazio, in una zona defilata del centro cittadinodi Cristian Puccetti
Una turista di 35 anni, di origine panamense, sarebbe stata violentata nella notte tra venerdì e sabato a Firenze. L'aggressione sessuale sarebbe avvenuta in piazza San Pancrazio, in una zona defilata del centro cittadino. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Careggi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e arrestato due uomini con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.