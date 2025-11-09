Logo Tgcom24
Cronaca
NELLA NOTTE

Firenze, turista denuncia di essere stata violentata in strada: arrestati due uomini

L'aggressione sessuale sarebbe avvenuta in piazza San Pancrazio, in una zona defilata del centro cittadino

di Cristian Puccetti
09 Nov 2025 - 13:46
01:34 

Una turista di 35 anni, di origine panamense, sarebbe stata violentata nella notte tra venerdì e sabato a Firenze. L'aggressione sessuale sarebbe avvenuta in piazza San Pancrazio, in una zona defilata del centro cittadino. La donna è stata ricoverata all'ospedale di Careggi. Le forze dell'ordine hanno rintracciato e arrestato due uomini con l'accusa di violenza sessuale di gruppo.

firenze