Firenze, spacca vetrina e minaccia i passanti

Non si è fermato neanche quando hanno provato a fermarlo con lo spray al peperoncino. Accecato e furioso, ha continuato a colpire la vetrina della concessionaria di moto, mandandola in frantumi, finché non sono arrivati i carabinieri di Firenze a bloccarlo. "Ha tirato un sasso alla vetrina di qua, poi coi piedi ha sfondato il resto ed è entrato dentro", racconta il proprietario dell'attività. La scena è stata ripresa da alcuni passanti, che prima hanno chiamato le forze dell’ordine. L'uomo, un extracomunitario, aveva già provato a capire come impossessarsi della moto, la mattina, per poi tornare quando in negozio non c'era ormai più nessuno.