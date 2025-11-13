Logo Tgcom24
Cronaca
FOLLIA IN PIENO CENTRO

Firenze, spacca vetrina e minaccia i passanti

L'azione di un extracomunitario contro una concessionaria di moto

di Cristiano Puccetti
13 Nov 2025 - 21:59
01:32 

Non si è fermato neanche quando hanno provato a fermarlo con lo spray al peperoncino. Accecato e furioso, ha continuato a colpire la vetrina della concessionaria di moto, mandandola in frantumi, finché non sono arrivati i carabinieri di Firenze a bloccarlo. "Ha tirato un sasso alla vetrina di qua, poi coi piedi ha sfondato il resto ed è entrato dentro", racconta il proprietario dell'attività. La scena è stata ripresa da alcuni passanti, che prima hanno chiamato le forze dell’ordine. L'uomo, un extracomunitario, aveva già provato a capire come impossessarsi della moto, la mattina, per poi tornare quando in negozio non c'era ormai più nessuno.

firenze
video tg