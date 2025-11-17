Logo Tgcom24
Cronaca
Il caso

Firenze, palestinesi salvati dalla guerra ma abbandonati in un centro di accoglienza straordinario

Cinque nuclei familiari sfuggiti ai bombardamenti di Gaza parcheggiati in una struttura che non riesce a garantire né"la loro assistenza, né tanto meno la loro integrazione

di Cristiano Puccetti
17 Nov 2025 - 19:26
01:30 

Salvati dalla guerra, ma abbandonati in un centro di accoglienza straordinario nel quartiere di Rifredi a Firenze. Questo il destino di cinque nuclei familiari sfuggiti ai bombardamenti di Gaza, ma poi parcheggiati in una struttura che non riesce a garantire né la loro assistenza, né tanto meno la loro integrazione. Ventidue persone in tutto costrette a vivere in una scuola, una sola stanza per famiglia, bagno in comune e neanche una cucina. Ogni giorno il cibo arriva dalla Caritas.

