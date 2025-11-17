Firenze, palestinesi salvati dalla guerra ma abbandonati in un centro di accoglienza straordinario

Cinque nuclei familiari sfuggiti ai bombardamenti di Gaza parcheggiati in una struttura che non riesce a garantire né"la loro assistenza, né tanto meno la loro integrazionedi Cristiano Puccetti
Salvati dalla guerra, ma abbandonati in un centro di accoglienza straordinario nel quartiere di Rifredi a Firenze. Questo il destino di cinque nuclei familiari sfuggiti ai bombardamenti di Gaza, ma poi parcheggiati in una struttura che non riesce a garantire né la loro assistenza, né tanto meno la loro integrazione. Ventidue persone in tutto costrette a vivere in una scuola, una sola stanza per famiglia, bagno in comune e neanche una cucina. Ogni giorno il cibo arriva dalla Caritas.