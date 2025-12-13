Firenze, nel magazzino-loft in affitto a 280 euro a notte

"Purtroppo ormai c'è questo mercato e non so come ne usciremo". C'è chi prova a prenderla col sorriso, ma la situazione affitti brevi a Firenze è ormai fuori controllo. L'ultimo caso, scoperto dall'associazione Salviamo Firenze, si cela dietro un portone verde nell'area di via Palazzuolo, in pieno centro. Un magazzino venduto a 3.150 euro al metro quadrato e contemporaneamente messo in affitto ai turisti per 280 euro a notte tra il 31 dicembre e il primo gennaio. E poco importa se le recensioni dei clienti sono pessime. L'utilizzo improprio di questo e altri stabili della zona, che è oggetto di un'opera di riqualificazione e rilancio, ha messo in allerta i residenti che chiedono più controlli.