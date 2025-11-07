Logo Tgcom24
Firenze, la denuncia di una guida turistica: "Schiaffeggiata perché ebrea"

"Ero in tramvia, quando un uomo ha visto che avevo una collana con la stella di David, mi ha farfugliato qualcosa in arabo poi mi ha dato uno schiaffo", ha raccontato

di Cristiano Puccetti
07 Nov 2025 - 19:58
01:33 

"Ero in tramvia e stavo tornando da Careggi, quando un uomo ha visto che avevo una collana con la stella di David, mi ha farfugliato qualcosa in arabo poi mi ha dato uno schiaffo". È successo a Firenze a metà settembre a Francesca Rachel Valle, guida turistica e storica dell'arte di origine ebraica.

Francesca, che non vuole essere ripresa in faccia, ha mantenuto riserbo sull'accaduto. Ha scritto una lettera al premier Giorgia Meloni, poi ha deciso di rendere pubblico con un'intervista l'accaduto.

firenze