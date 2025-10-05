Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'iniziativa

Firenze, in un bar caffè a un euro solo per i residenti

Per avere lo sconto basta avvicinarsi alla cassa, chiedere il caffè del fiorentino ed esibire un documento d'identità

di Chiara Ottaviani
05 Ott 2025 - 20:17
01:33 

Il caffè del fiorentino: il solito espresso, servito al bancone, ma stavolta a cambiare è il prezzo. Uno storico bar di piazza della Signoria ha cercato un modo per far tornare i fiorentini a vivere il centro della loro città, e lo ha trovato con un prezzo dedicato a chi risiede a Firenze o nei comuni limitrofi: 1 euro anziché un euro e 80.

Per avere lo sconto basta avvicinarsi alla cassa, chiedere il caffè del fiorentino ed esibire un documento d'identità.

E se tra i rincari e i prezzi folli per turisti, con questa iniziativa c'è chi si sente di nuovo a casa propria, non manca chi la trova un'ingiustizia verso chi, ogni giorno, sceglie Firenze come meta da visitare.

video evidenza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri