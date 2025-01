Firenze, imbrattata la basilica di Santo Spirito

Sulla piazza davanti alla basilica, uno degli spazi cittadini dalla movida molesta, c'è chi si interroga ora sul significato dei graffiti. Non è la prima volta che Santo Spirito viene imbrattata. Il ricorso A vigilantes, non è bastato a evitare che l'edificio venisse deturpato. Questa volta i graffiti sono addirittura più grandi che in passato, dice il priore della basilica. Imbrattare un monumento storico che in questo caso è anche un luogo sacro, aggiunge, per noi è una piccola violenza.