Firenze, il libraio senza tetto è ancora senza pace

Annullare la multa. Questa la principale richiesta arrivata da piazza delle Cure: centinaia di persone all'assemblea indetta dall'associazione "Fuori Binario" in solidarietà a Marco, il "libraio" senza casa. Per mesi l'uomo ha vissuto nel sottopasso della piazza, allestendo una sorta di libreria con i libri regalati dai passanti e a loro volta venduti ("donati ad offerta libera", precisa però l'interessato, una differenza non da poco) per pochi euro.