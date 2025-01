Firenze, gioielliere rapinato: "Mia moglie picchiata e minacciata"

Grande paura per un gioielliere vittima insieme alla moglie di una rapina a Montelupo Fiorentino (Firenze). Tre banditi, due dei quali armati, sono entrati intorno alle 9,30 nella gioielleria-laboratorio Tombelli e, dopo aver immobilizzato la titolare, hanno portato via gioielli e preziosi, anche quelli che erano in riparazione. “Mia moglie è stata immobilizzata, picchiata, presa per i capelli e sbattuta a terra, poi minacciata con la pistola. Noi abbiamo una uscita di sicurezza, ma non è riuscita a scappare non si poteva muovere” ha raccontato il commerciante, Mariano Tombelli.