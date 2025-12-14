Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
a Sant'Angelo a Lecore

Firenze, cadavere di un uomo trovato in una cassapanca

Sopra alcune pigne appoggiate come in un rituale funebre

di Rita Ferrari
14 Dic 2025 - 14:43
01:28 

Il cadavere era dentro una cassapanca di legno. Sopra alcune pigne appoggiate come in un rituale funebre. In una villetta a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, nell'hinterland fiorentino, si nascondeva il dramma e insieme l'orrore di una famiglia di invisibili: ci viveva una madre con i tre figli, tutti adulti. Da tempo non avevano alcun contatto con il mondo esterno. Eppure qualcuno tra i vicini si era insospettito perché da tempo non incrociava più il fratello minore. E aveva fatto partire le segnalazioni. 

Dopo un tentativo andato a vuoto, la polizia municipale e gli assistenti sociali sono riusciti a farsi aprire e hanno fatto la macabra scoperta. Il cadavere del più giovane dei fratelli, 32 anni, era dentro al baule, mummificato. Lì, da almeno due anni, secondo i primi esami, ma si esclude per il momento che l'uomo sia stato ucciso. Le condizioni degli altri componenti del nucleo familiare testimoniano una condizione di marginalità estrema.

firenze