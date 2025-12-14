Firenze, cadavere di un uomo trovato in una cassapanca

Il cadavere era dentro una cassapanca di legno. Sopra alcune pigne appoggiate come in un rituale funebre. In una villetta a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio, nell'hinterland fiorentino, si nascondeva il dramma e insieme l'orrore di una famiglia di invisibili: ci viveva una madre con i tre figli, tutti adulti. Da tempo non avevano alcun contatto con il mondo esterno. Eppure qualcuno tra i vicini si era insospettito perché da tempo non incrociava più il fratello minore. E aveva fatto partire le segnalazioni.