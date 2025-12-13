Firenze, blitz ambientalisti a Palazzo Vecchio: restano aloni

Rischio di danni permanenti e ulteriore salasso per le casse pubbliche. È l'effetto delle incursioni dimostrative salva-pianeta degli attivisti di Ultima Generazione. Ricordate due anni fa la corsa sprint di Dario Nardella, testimone del lancio di vernice arancione sulla facciata di Palazzo Vecchio? Non bastò a evitare lo sfregio che ora rischia di essere per sempre. La vernice che Ultima Generazione dice di essere cancellabile, in realtà non lo è. Dopo gli interventi di pulizia sono rimasti degli aloni i cui costi di restauro per riportarla all'origine, stimati in 30mila euro, si sommano a quelli sin qui sostenuti. Una pessima notizia per i cittadini, i turisti e il bilancio del comune.