Fino a 80mila euro per chi compra casa: l'iniziativa della Provincia autonoma di Trento

Fino a 20mila euro per l'acquisto di una casa, ma si sale a 80mila se va ristrutturata. Il vincolo è risiedere nel comune per 10 anni o affittare l'immobile per lo stesso periodo a canone moderato. È la Provincia autonoma di Trento che prova in questo modo a intervenire sull'emergenza abitativa e sullo spopolamento di alcune aree montane. Sono una trentina i piccoli centri dove sarà possibile acquistare un immobile usufruendo di questa offerta speciale.