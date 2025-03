Fine del Ramadan, celebrazioni in tutta Italia

In tutta Italia, decine di celebrazioni hanno segnato la fine del Ramadan, con migliaia di musulmani che si sono radunati in spazi pubblici, parchi e cortili trasformati in moschee all'aperto. A Milano, Torino, Napoli e Modena si sono registrati enormi afflussi, causando disagi al traffico e nelle zone residenziali. A Torino, il sindaco Stefano Lo Russo ha partecipato alla preghiera, ma la celebrazione si è conclusa con un corteo pro Palestina che ha suscitato polemiche. A Prato, un gruppo islamico bengalese ha celebrato il Ramadan in un cortile di una chiesa cattolica, scatenando polemiche locali. A Mestre, oltre 12.000 persone hanno pregato nei parchi, con una raccolta fondi per una grande moschea.