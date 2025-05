Festa della Repubblica, Anas racconta l'Italia che rinasce nel dopoguerra

Le celebrazioni della Festa della Repubblica rappresentano anche un viaggio nella nostra storia. Anas ha realizzato, per l’occasione, un video che ci porta indietro nel tempo, con immagini in bianco e nero animate dell’intelligenza artificiale. Un percorso negli anni del dopoguerra quando Anas ha avuto un ruolo centrale ed ha contribuito a unire il paese ricostruendo oltre 21 mila km di strade, connessioni vitali per la rinascita.