Festa della Bruna di Matera conquista Harvard

Non una semplice festa patronale ma un modello di cooperazione tra associazione, diocesi, istituzioni e cittadini, simbolo di economia, cultura e spiritualità. Per questo la festa della Madonna della Bruna, celebrata il 2 luglio a Matera si candida a diventare oggetto di studio alla Harvard University. Lo scorso 2 novembre è cominciata la stesura del dossier che verrà presentato oltreoceano e che, qualora venisse accettato, porterebbe gli studiosi americani in Basilicata.