Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
la celebrazione del 2 luglio

Festa della Bruna di Matera conquista Harvard

Non solo festa patronale ma modello di cooperazione tra enti, cultura e spiritualità

di Michela Pagano
17 Nov 2025 - 13:10
01:30 

Non una semplice festa patronale ma un modello di cooperazione tra associazione, diocesi, istituzioni e cittadini, simbolo di economia, cultura e spiritualità. Per questo la festa della Madonna della Bruna, celebrata il 2 luglio a Matera si candida a diventare oggetto di studio alla Harvard University. Lo scorso 2 novembre è cominciata la stesura del dossier che verrà presentato oltreoceano e che, qualora venisse accettato, porterebbe gli studiosi americani in Basilicata.

video tg