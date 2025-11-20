Ferrara, il"sindaco contro i senzatetto

Erano accampati in una via del centro storico di Ferrara, a due passi dalla cattedrale: un bivacco di fortuna per passare la notte. E così otto senzatetto sono stati fatti sgomberare, sanzionati con una multa e raggiunti dal Daspo urbano della durata di 48 ore, misura che prevede sanzioni più severe in caso di recidiva. Un provvedimento che Alan Fabbri, il sindaco leghista della città estense, ha commentato con un post sui social: "Ferrara non è un paese per nomadi. Non lo è più, e se non fosse chiaro lo ribadiamo. Questa città non diventerà un centro di accoglienza a spese dei ferraresi".