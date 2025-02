Fermo, novantenni da 70 anni insieme

Un bacio, che da 70 anni, Aldo non manca di dare ogni giorno alla sua Olivia. Novantasette anni lui, 96 lei, ogni giorno per loro è ancora pieno d’amore. La loro storia inizia negli Anni '50. Aldo vede Olivia per la prima volta nel negozio dei suoi genitori a Petritoli, nelle Marche. Lui è un autista di autobus e da qual giorno non fa che pensare a lei. Il matrimonio arriva dopo pochi anni.