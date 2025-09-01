Girava in auto nel Reggino con una pistola clandestina: arrestato

A scoprirla sono stati i carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi."L'uomo è stato condotto nel carcere di Arghillà
Un'arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un'autovettura. A scoprirla sono stati i carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi (Reggio Calabria) che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione.
All'interno dell'auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi. L'uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto alla casa circondariale "G. Panzera", plesso di Arghillà, a disposizione dell'autorità giudiziaria.
Commenti (0)