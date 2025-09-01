Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
CON DIECI CARTUCCE

Girava in auto nel Reggino con una pistola clandestina: arrestato

A scoprirla sono stati i carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi."L'uomo è stato condotto nel carcere di Arghillà

01 Set 2025 - 09:48
01:04 

Un'arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un'autovettura. A scoprirla sono stati i carabinieri della Stazione di Rosario Valanidi (Reggio Calabria) che, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione.

All'interno dell'auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi. L'uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto alla casa circondariale "G. Panzera", plesso di Arghillà, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

video evidenza
reggio calabria

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri