Girava in auto nel Reggino con una pistola clandestina: arrestato

All'interno dell'auto i militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati sequestrati, assunti in carico e debitamente custoditi. L'uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto alla casa circondariale "G. Panzera", plesso di Arghillà, a disposizione dell'autorità giudiziaria.