Femminicidio Milano: Luciana Ronchi è morta dopo 8 ore di agonia

Ha ammesso tutto, Luigi Morcaldi, 64 anni, fermato dalla polizia locale dopo otto ore di ricerche nel Parco Nord di Milano. Una fuga di pochi chilometri, la sua, dal luogo in cui aveva accoltellato l'ex moglie Luciana Ronchi, 62 anni. Da tre anni erano separati.



"Sì, sono stato io", ha detto agli investigatori mentre la madre di suo figlio, oggi 28enne, lottava tra la vita e la morte all'Ospedale Niguarda. I medici hanno tentato in tutti i modi di salvarle la vita, ma Luciana, purtroppo, non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite al collo, all'addome e al viso.

Bruzzano, dove abitava, è un quartiere sconvolto. I vicini di casa, che ieri mattina hanno sentito le sue urla, raccontano che l'ex marito si appostava lì sotto da almeno un mese. "Non era una bella persona", racconta un vicino.



Morcaldi non accettava la separazione. Era disoccupato, si appoggiava da un amico. A volte dormiva in macchina, quella stessa auto che aveva usato per scappare dopo aver abbandonato il motorino. Il coltello è stato ritrovato in un cestino dell'immondizia al Parco Nord.

Luciana lavorava nella mensa di una RSA e stava cercando di rifarsi una vita con il nuovo compagno. Ma la furia dell'uomo che aveva lasciato tre anni fa non le ha dato scampo. È il 70esimo femminicidio dall'inizio dell'anno, il terzo a Bruzzano. In serata una fiaccolata partirà dalla via in cui abitava.