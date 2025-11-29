Femminicidio-suicidio a Città della Pieve:"uccide la convivente con un colpo di pistola

Prima ha sparato alla sua compagna e poi, con la stessa pistola, si è tolto la vita. Secondo gli inquirenti è un femminicido - suicidio quello avvenuto a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia. Lui, 58 anni, sottufficiale dell’aeronautica militare in pensione, lei, 59, lavorava per un'impresa di pulizie. Poco prima delle 12, l'uomo avrebbe chiamato un conoscente, avvisandolo: "Sto per fare una follia". Dopo quella telefonata è scattato l'allarme ai carabinieri ma ormai era troppo tardi. Il 58enne era già passato dalle parole ai fatti. La donna è stata raggiunta da un colpo in pieno petto.