Cronaca
L'accusato dell'omicidio PRESO DOPO UNA berve FUGA

Femminicidio Salerno, il fratello del presunto killer si scusa: "Non sapevamo niente"

Cristian Persico avrebbe soffocato la vittima con un sacchetto di plastica per alimenti. Poi il biglietto ai genitori: "Ho fatto una cavolata".

di Bruna Varriale
24 Ago 2025 - 13:24
01:48 

Un biglietto lasciato su questo davanzale della casa dei suoi genitori a Montecorvino Rovella, nel salernitano, con su scritto "ho fatto una cavolata".  Poi Cristian Persico 36 anni ha fatto perdere le sue tracce fino a ieri sera quando è stato visto vagare non  lontano dalla casa della ex compagna,  Tina Sgarbini 47 anni, che aveva ucciso poco prima. Soffocata, sembrerebbe,  con un sacchetto di plastica, di quelli trasparenti adoperati per conservare gli alimenti.
 

salerno
femminicidio

