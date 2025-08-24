Femminicidio Salerno, il fratello del presunto killer si scusa: "Non sapevamo niente"

Un biglietto lasciato su questo davanzale della casa dei suoi genitori a Montecorvino Rovella, nel salernitano, con su scritto "ho fatto una cavolata". Poi Cristian Persico 36 anni ha fatto perdere le sue tracce fino a ieri sera quando è stato visto vagare non lontano dalla casa della ex compagna, Tina Sgarbini 47 anni, che aveva ucciso poco prima. Soffocata, sembrerebbe, con un sacchetto di plastica, di quelli trasparenti adoperati per conservare gli alimenti.

