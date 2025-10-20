Logo Tgcom24
Femminicidio Pamela Genini, interrogate le amiche: "Prigioniera di un rapporto tossico"

Sfilano in procura a Milano come testimoni, fondamentali le loro parole per ricostruire i fatti

di Gigi Sironi
20 Ott 2025 - 20:01
01:33 

"Prigioniera di un rapporto tossico fatto di violenze e soprusi". E' il quadro degli ultimi due anni di vita di Pamela Genini, uccisa a Milano il 14 ottobre da Gianluca Soncin. A tratteggiarlo, nel corso degli interrogatori in procura come testimoni, le amiche della 29enne e l'ex fidanzato Andrea. Soncin è in carcere, mentre davanti alla casa dove viveva la giovane è apparso lo striscione "Ciao Pamela" e sulla panchina rossa lì accanto è stato posto il suo nome.

