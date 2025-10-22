Femminicidio Pamela Genini, i genitori ascoltati in Procura

Con la mamma di Pamela Genini, uccisa il 14 ottobre a coltellate da Gianluca Socin, è cominciato in procura a Milano il terzo giorno di audizioni di testimoni nell'indagine per ricostruire il femminicidio. Inquirenti e investigatori stanno sentendo la signora Una Smirnova, che già ieri aveva detto che se tutte le amiche della figlia sapevano della situazione di violenze e soprusi avrebbero dovuto denunciare il 52enne: "L'hanno lasciata sola". La donna ai media ha raccontato dell'intenzione di Soncin di sposare Pamela, una proposta che le era arrivata via telefono: "Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro".