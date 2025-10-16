Femminicidio Milano, la vita di Pamela Genini tra Montecarlo e Dubai

Sul red carpet a Venezia appena qualche settimana fa, Pamela sorrideva spontanea: a posare per i fotografi aveva imparato da bambina. Era cresciuta a Strozza, piccolo borgo della Valle Imagna in provincia di Bergamo, con i genitori - la madre russa, il padre rimasto tetraplegico dopo un incidente sul lavoro - e i due fratelli. Il paese presto diventa stretto per Pamela che a 19 anni, dopo brandelli di formazione tra il liceo artistico, la scuola di parrucchiera e, infine, un diploma tecnico, si trasferisce a Milano. Tenta la carriera televisiva, partecipando a un reality. Poi si butta nella moda fondando un brand di costumi da bagno con una socia che diventa la sua migliore amica. L'ultima avventura da imprenditrice la porta a vendere case di lusso. Montecarlo, Dubai, Lugano: Pamela racconta i viaggi di lavoro sulle sue pagine social nelle quali è sempre in compagnia della sua amata cagnolina bianca.

