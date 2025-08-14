Logo Tgcom24
Femminicidio La Spezia, il braccialetto non ha funzionato

Il dispositivo da 10 giorni aveva mostrato problematiche

di Francesco Mortola
14 Ago 2025 - 13:52
01:24 

Umberto Efeso, 57 anni, ha ucciso a coltellate l'ex moglie Tiziana Vinci, 54 anni, a La Spezia. L'uomo aveva il braccialetto elettronico: il provvedimento era scattato a giugno, dopo le reiterate denunce della donna che avevano innescato il "Codice rosso", ma il dispositivo da 10 giorni aveva mostrato segni di malfunzionamento. Efeso si è presentato nella villa dove l'ex coniuge stava lavorando e l'ha uccisa con tre coltellate. Poi è scappato. Si è costituito dopo un'ora ai carabinieri di Ceparana, nello Spezzino. I due, separati da tempo, avevano sei figli.

