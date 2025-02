Femminicidio Giulia Galiotto (Sassuolo), la battaglia della mamma contro l'Agenzia delle Entrate

"Prendo atto della notevole sensibilità che l'Agenzia delle Entrate ha dimostrato nei miei confronti, perché quello che sto segnalando è una situazione comune a tutti coloro che hanno subito un danno in sede penale e cercano di ottenere il risarcimento". Un primo passo in avanti per Giovanna Ferrari, madre Giulia Galiotto, uccisa dal marito nel 2009 nel Modenese. Dopo la morte della figlia, alla famiglia era stata riconosciuta una somma di risarcimento di un milione e duecentomila euro tramite sentenza, somma che però non è mai stata pagata. Dopo aver chiesto ai famigliari della vittima, 6.000 euro di tasse su soldi mai ricevuti, l'Agenzia delle Entrate risponde: "E' la prassi, ma cercheremo un accordo con il ministero di Giustizia".