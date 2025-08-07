Femminicidio a Foggia, fermato il presunto colpevole

E' durata poco più di 12 ore la fuga del 46enne marocchino che la scorsa notte, a Foggia, ha ucciso a coltellate la sua ex compagna, una coetanea connazionale che l'aveva lasciato dopo una relazione durata qualche mese. Hayat Fatimi lo aveva anche denunciato perché era troppo aggressivo e si era rivolta a un centro antiviolenza. Per lei era scattato il codice rosso di protezione: il suo caso era stato valutato ad alto rischio di femminicidio. Ma lui non aveva mai smesso di perseguitarla. Sul 46enne da luglio pendeva anche un mandato di arresto che non sarebbe stato eseguito perché era senza fissa dimora.