per ricordare le vittime Femminicidi, "Per Ilaria, per Sara": in migliaia alla Sapienza e a Messina"

Circa 2mila persone hanno riempito"il piazzale dell'ateneo romano. Alla fiaccolata organizzata nella città siciliana per ricordare Sara Camapanella ha partecipato anche la famiglia della giovane uccisa, la madre: "Grazie"