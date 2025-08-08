Fece sfregiare Lucia Annibali, ora è in permesso speciale

Nel 2013 aveva ordinato di sfregiare con l'acido il volto della sua ex fidanzata, Lucia Annibali, e per questo era stato condannato in via definitiva a 20 anni di reclusione, come mandante di quell'aggressione perpetrata poi da due uomini di origine albanese, dietro compenso di 30mila euro. Ora a Luca Varani, ex avvocato 48enne, è stato concesso un permesso speciale di 15 giorni, durante i quali potrà muoversi liberamente nella sua città, Pesaro, per poi rientrare la sera nell'appartamento dove vive il padre, in zona mare. Una decisione destinata a far scalpore, anche perché proprio in questi giorni dovrebbe essere in città anche la stessa Annibali, ex parlamentare, oggi paladina della lotta alla violenza contro le donne. Nessun commento, per il momento, da parte di Annibali.