Famiglia nel bosco, si lavora alla battaglia legale

Si lavora per il ricorso ora, facendo la spola tra la casa nel bosco e la casa famiglia in cui si trovano Catherine e i tre fratellini. Intanto emergono alcuni passaggi della relazione dei servizi sociali. Il resoconto datato 14 ottobre che ha poi convinto il giudice del tribunale per i minorenni dell’aquila a firmare per l'allontanamento dei figli. Istruzione parentale non verificata, mancanza di socialità, assenza di cure mediche e abitazione non adeguata: queste le criticità riscontrate, aggravate da un atteggiamento poco collaborativo della famiglia che, secondo la relazione, ha disatteso colloqui. Ma nella memoria difensiva la coppia ha invece dichiarato di essere stata vittima di “bullismo molestie e minacce”.