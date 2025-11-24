Logo Tgcom24
IL CASO DI CHIETI

Famiglia nel bosco, "rispettato l'obbligo scolastico"

Educazione domiciliare per la figlia più grande. Ma resta la questione della scarsa socialità

di Ilaria Liberatore
24 Nov 2025 - 19:02
01:28 

È sui documenti che si gioca il braccio di ferro tra la famiglia che vive nel bosco e i giudici che hanno sospeso la loro potestà genitoriale. La Procura generale ha inviato al guardasigilli Nordio quelli che riguardano l'operato dei giudici dell'Aquila, e sono stati avviati accertamenti. Il ministero dell'Istruzione, intanto, ha confermato che l'obbligo scolastico della figlia più grande è stato espletato "attraverso l'educazione domiciliare". I bambini, quindi, sarebbero istruiti. Ma il fatto che non vadano a scuola, per giudici e servizi sociali apre un’altra questione: la scarsa socialità.

