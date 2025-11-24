Famiglia nel bosco, "rispettato l'obbligo scolastico"

È sui documenti che si gioca il braccio di ferro tra la famiglia che vive nel bosco e i giudici che hanno sospeso la loro potestà genitoriale. La Procura generale ha inviato al guardasigilli Nordio quelli che riguardano l'operato dei giudici dell'Aquila, e sono stati avviati accertamenti. Il ministero dell'Istruzione, intanto, ha confermato che l'obbligo scolastico della figlia più grande è stato espletato "attraverso l'educazione domiciliare". I bambini, quindi, sarebbero istruiti. Ma il fatto che non vadano a scuola, per giudici e servizi sociali apre un’altra questione: la scarsa socialità.